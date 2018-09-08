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ОДК начала работы по новым малоразмерным двигателям
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ОДК начала работы по новым малоразмерным двигателям 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен — РИА Новости. Опытно-конструкторские работы по созданию малоразмерных двигателей нового поколения, предназначенных для разных летательных аппаратов, в том числе беспилотников (крылатых ракет), открыты в России, сообщил РИА Новости представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).
"С использованием имеющегося научно-технического задела АО «ОДК» успешно проводит ряд опытно-конструкторских работ по созданию малоразмерных двигателей нового поколения для применения на различных типах летательных аппаратов", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК) серийно производит силовую установку 36МТ и другие малоразмерные газотурбинные двигатели, предназначенные для установки на беспилотные летательные системы (крылатые ракеты), в том числе многоразового использования.
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