ОДК начала работы по новым малоразмерным двигателям

"С использованием имеющегося научно-технического задела АО «ОДК» успешно проводит ряд опытно-конструкторских работ по созданию малоразмерных двигателей нового поколения для применения на различных типах летательных аппаратов", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК) серийно производит силовую установку 36МТ и другие малоразмерные газотурбинные двигатели, предназначенные для установки на беспилотные летательные системы (крылатые ракеты), в том числе многоразового использования.