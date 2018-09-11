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Компания из США начала поиск аргентинской подлодки San Juan
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Компания из США начала поиск аргентинской подлодки San Juan 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сентября. /ТАСС/. Американская компания Ocean Infinity приступила к поиску исчезнувшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Об этом сама компания сообщила в понедельник.
"Работы в Атлантическом океане в 300 морских милях от города Комодоро-Ривадавия уже начались", — говорится в сообщении. По словам компании, в поиске задействованы пять автономных подводных аппаратов, которыми управляет команда из 60 человек. «В дополнение на борту Seabed Constructor для наблюдения за операцией находятся три офицера ВМС Аргентины и четыре родственника членов экипажа San Juan», — добавили в Ocean Infinity.
Как отметила компания, поисковая операция будет продолжаться до шести дней. «Мы берем на себя финансовый риск в связи с возобновлением поиска, договорившись получить оплату только в случае обнаружения субмарины», — подчеркнули специалисты.
Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.
В апреле зону поиска покинуло последнее участвовавшее в операции иностранное судно — российское океанографическое судно «Янтарь».
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