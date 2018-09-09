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Аргентина возобновила поиски пропавшей в 2017 году подлодки
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Аргентина возобновила поиски пропавшей в 2017 году подлодки 

Газета.Ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Корабль Seabed Constructor, принадлежащий норвежской флотилии, поможет в поисках пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины S42 San Juan.
Об этом аргентинское министерство обороны, передает телеканал «360».
Seabed Constructor считается одним из лучших в мире гражданских поисковых судов. Американская компания Ocean Infinity наняла этот корабль для оказания практической помощи в поисках пропавшей подлодки. Сегодня борт вышел в открытое море из порта Комодоро-Ривадавия.
Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, страна «возлагает большие надежды» на Seabed Constructor.
По информации издания La Nacion, площадь поисков составит 3,2 тысячи квадратных километров. В ходе поисков будут использоваться различные технологии, в том числе автономные подводные аппараты (AUV).
Субмарина S42 San Juan с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В последний сеанс связи команда подлодки сообщила о неизвестной аварии. Позже представители ВМС сообщали о неком одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением San Juan.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению экипажа подлодки прекращается, однако поиск самой субмарины продолжится.
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