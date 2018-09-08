В Аргентине возобновили поиски пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

Судно Seabed Constructor американской компании Ocean Infinity отправилось на поиски пропавшей в ноябре 2017 года аргентинской подводной лодки «Сан Хуан». Об этом сообщается на сайте Минобороны Аргентины.

По словам министра обороны Аргентины Оскара Агуада, представители ведомства посетили корабль, который приступит к поискам, и увидели множество технологий, включая беспилотники и роботов.

«Поэтому у нас, как и у капитана корабля, есть большие надежды найти «Сан-Хуан», — сказал он в ходе пресс-конференции перед началом поисковой операции.

Ранее стало известно, что власти Аргентины наняли американскую компанию для продолжения поисков пропавшей подлодки.