Минобороны испытает три новейших вертолета Ми‐28НМ

Чиновник отметил, что на сегодняшний день армия тестирует один вертолет данной модели.

«Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Минобороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», — сказал Сердюков.

Ми-28НМ — модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Он призван выполнять широкий спектр задач, от воздушной разведки и целеуказания до ликвидации различных наземных и воздушных целей.

Работы над созданием этого вертолета начались в 2009 году. В отличие от предшественника в бронированной кабине установили второй комплект средств управления, боевую машину также оснастили новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с вычислительными средствами увеличенного быстродействия.