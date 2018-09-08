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Минобороны испытает три новейших вертолета Ми‐28НМ
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Минобороны испытает три новейших вертолета Ми‐28НМ 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Министерство обороны РФ задействует в государственных испытаниях три новейших боевых вертолета Ми-28НМ. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, передает РИА «Новости».
Чиновник отметил, что на сегодняшний день армия тестирует один вертолет данной модели.
«Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Минобороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», — сказал Сердюков.
Ми-28НМ — модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Он призван выполнять широкий спектр задач, от воздушной разведки и целеуказания до ликвидации различных наземных и воздушных целей.
Работы над созданием этого вертолета начались в 2009 году. В отличие от предшественника в бронированной кабине установили второй комплект средств управления, боевую машину также оснастили новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с вычислительными средствами увеличенного быстродействия.
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