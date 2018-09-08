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Три новейших вертолёта Ми-28НМ пройдут госиспытания
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Три новейших вертолёта Ми-28НМ пройдут госиспытания 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: News.ru
Минобороны проведёт государственные испытания трёх новейших боевых вертолётов Ми-28НМ. Пока что в них задействована только одна машина.
Согласно контракту, который был подписан в 2017 году, «Вертолёты России» передадут Министерству обороны установочную партию из ещё двух таких вертолётов, об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.
Ми-28НМ, известный как «Ночной охотник» уже прошёл модернизацию: в бронированной кабине установили второй комплект органов управления, вертолёт также оснастили новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом с вычислительными средствами увеличенного быстродействия, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, «Вертолёты России» анонсировали сроки начала испытаний нового вертолёта Ка-62. Они начнутся до конца 2018 года.
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