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Россия проводит испытания модернизированных ударных боевых вертолетов Ми-28НМ
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Россия проводит испытания модернизированных ударных боевых вертолетов Ми-28НМ 

Украина.ру + ещё 3 13 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков на выставке «Гидроавиасалон-2018», передает 8 сентября «Комсомольская правда».
«В настоящий момент проходят государственные совместные испытания. В них задействована одна машина. Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Министерству обороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», — сказал Сердюков.
При разработке модернизированного Ми-28НМ конструкторы учли опыт боевой эксплуатации машин этого типа. В передней кабине появился второй комплект органов управления, был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с улучшенными вычислительными характеристиками. Кроме того, экипаж нового вертолета получает более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе систем машины. Кабина надежно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибром до 20 миллиметров.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию рассказал о новейших российских разработках систем вооружений. Одна из них — крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, вторая — новый класс беспилотных подводных аппаратов, которые могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, третья — боевой лазерный комплекс. Также особо была отмечена гиперзвуковая ракета системы «Кинжал» как способная преодолеть все существующие в мире и перспективные средства ПВО противника.
Украинские политики тоже регулярно заявляют о росте военного бюджета и достижениях в сфере модернизации оборонной отрасли, но на деле военные испытывают серьезную нехватку современной техники.
Директор по развитию Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Денис Калачев говорил, что серийное производство новейшего вооружения осуществляется «крайне медленно и в ограниченном количестве».
Кроме того, за минувшие 3-4 года Украина по разным причинам лишилась около 50% сухопутных вооружений. Очевидно, что в обозримой перспективе ликвидировать такой огромный разрыв не получится.
Военный обозреватель Дмитрий Литовкин считает, что Украина столкнулась с неразрешимым комплексом проблем. По его мнению, Киев не в состоянии перевооружить армию из-за отсутствия резервов и средств на производство качественного оружия и болезненного для оборонной промышленности разрыва отношений с Россией.
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