Россия проводит испытания модернизированных ударных боевых вертолетов Ми-28НМ

Об этом сообщил индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков на выставке «Гидроавиасалон-2018», передает 8 сентября «Комсомольская правда».

«В настоящий момент проходят государственные совместные испытания. В них задействована одна машина. Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Министерству обороны установочную партию еще из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», — сказал Сердюков.

При разработке модернизированного Ми-28НМ конструкторы учли опыт боевой эксплуатации машин этого типа. В передней кабине появился второй комплект органов управления, был установлен новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с улучшенными вычислительными характеристиками. Кроме того, экипаж нового вертолета получает более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе систем машины. Кабина надежно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибром до 20 миллиметров.

Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию рассказал о новейших российских разработках систем вооружений. Одна из них — крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, вторая — новый класс беспилотных подводных аппаратов, которые могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, третья — боевой лазерный комплекс. Также особо была отмечена гиперзвуковая ракета системы «Кинжал» как способная преодолеть все существующие в мире и перспективные средства ПВО противника.

Украинские политики тоже регулярно заявляют о росте военного бюджета и достижениях в сфере модернизации оборонной отрасли, но на деле военные испытывают серьезную нехватку современной техники.

Директор по развитию Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Денис Калачев говорил, что серийное производство новейшего вооружения осуществляется «крайне медленно и в ограниченном количестве».

Кроме того, за минувшие 3-4 года Украина по разным причинам лишилась около 50% сухопутных вооружений. Очевидно, что в обозримой перспективе ликвидировать такой огромный разрыв не получится.