Военнослужащие ТОФ приняли участие в массовом заплыве через пролив Босфор Восточный во Владивостоке

Дистанция заплыва составила 5,5 километров и проходила от мыса Назимова до бухты Аякс.

Во Владивостоке в третий раз прошел массовый заплыв через пролив Босфор Восточный.

В морском состязании, организованном Спортивным комитетом Тихоокеанского флота совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация зимнего плавания России» и межрегиональной общественной организацией зимнего плавания Дальневосточного Федерального Округа, приняли участие около 40 человек, в том числе военнослужащие спецподразделений Тихоокеанского флота.

Дистанция заплыва составила 5,5 километров и проходила от мыса Назимова до бухты Аякс (пляж ДВФУ).

Безопасность мероприятия обеспечивали спасательные катера и скоростные лодки ТОФ.

По итогам заплыва организаторы наградили победителей и призёров медалями и грамотами.