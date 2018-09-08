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Военнослужащие ТОФ приняли участие в массовом заплыве через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
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Военнослужащие ТОФ приняли участие в массовом заплыве через пролив Босфор Восточный во Владивостоке 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Дистанция заплыва составила 5,5 километров и проходила от мыса Назимова до бухты Аякс.
Во Владивостоке в третий раз прошел массовый заплыв через пролив Босфор Восточный.
В морском состязании, организованном Спортивным комитетом Тихоокеанского флота совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация зимнего плавания России» и межрегиональной общественной организацией зимнего плавания Дальневосточного Федерального Округа, приняли участие около 40 человек, в том числе военнослужащие спецподразделений Тихоокеанского флота.
Дистанция заплыва составила 5,5 километров и проходила от мыса Назимова до бухты Аякс (пляж ДВФУ).
Безопасность мероприятия обеспечивали спасательные катера и скоростные лодки ТОФ.
По итогам заплыва организаторы наградили победителей и призёров медалями и грамотами.
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