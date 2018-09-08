Армии США требуется новый вооруженный вертолет-разведчик

S-97 Raider Американской армии уже в ближайшее время потребуется новый вертолет— разведчик, который должен стать глазами и ушами командования на поле боя. Предполагается, что он поступит на вооружение в 20-х годах. Его условное название FARA (Future Armed Reconnaissance Aircraft). Он должен заменить отслуживший свое разведывательный вертолет BMC OH-58D Kiowa Warrior, принятый на вооружение в 1967 г. Из новых вертолетов будут сформированы эскадрильи по 23-40 машин в каждой. Их основная задача — обеспечивать наземное командование разведывательной информацией о противнике, находящемся в непосредственной близости, что поможет принимать необходимые решения в условиях боя.

FARA должен обладать следующими характеристиками: скорость от 330 до 380 км/час, небольшие размеры, экипаж 1-2 человека. Возможен беспилотный вариант. Вооружение: пулемет, противотанковые ракеты Hellfire, или НУР на подвесных пилонах. Армия США, похоже, отказалась от вертолета-невидимки, поскольку стелс — технологии приводят к значительному удорожанию серийной машины, что уже стало причиной отказа от вертолета-разведчика RAH-66 Comanche в 2004 году.

Свою версию FARA уже предложил концерн Sikorsky — S-97 Raider. Однако, эксперты указывают на серьезный недостаток — большой размер, что не позволит ему участвовать в уличных боях. Его конкурент — разведывательный вертолет Bell V-280 Valor, но и он также имеет внушительные габариты. В качестве альтернативы представители армии рассматривают возможность адаптировать для выполнения разведывательных миссий один из уже существующих легких вертолетов.

Bell V-280 Valor