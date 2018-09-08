«Звезда» публикует впечатляющие кадры десантирования спецназа от первого лица 

Военнослужащие подразделений спецназа провели десантирование на современных парашютных системах «Арбалет» с оружием с высоты четыре тысячи метров из вертолетов Ми-8.
Спецназовцы Центрального военного округа провели операцию по уничтожению условной бандгруппы в лесу на учениях в Сибири и Поволжье.
В ходе маневров, бойцы специального назначения выполнили десантирование в лесистой местности с высоты четыре километра из вертолетов армейской авиации Ми-8. Десантирование осуществлялось на современных управляемых парашютах «Арбалет».
После приземления спецназовцы совершили 50 километровый марш к позициям условного противника. После этого спецназовцы вступили в бой с условными врагами и уничтожили «бандформирование».
В масштабных учениях разведывательных подразделений Центрального военного округа задействованы более трех тысяч человек. Маневры прошли на полигонах Сибири, Урала и Поволжья.