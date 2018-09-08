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«Звезда» публикует впечатляющие кадры десантирования спецназа от первого лица
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«Звезда» публикует впечатляющие кадры десантирования спецназа от первого лица 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие подразделений спецназа провели десантирование на современных парашютных системах «Арбалет» с оружием с высоты четыре тысячи метров из вертолетов Ми-8.
Спецназовцы Центрального военного округа провели операцию по уничтожению условной бандгруппы в лесу на учениях в Сибири и Поволжье.
В ходе маневров, бойцы специального назначения выполнили десантирование в лесистой местности с высоты четыре километра из вертолетов армейской авиации Ми-8. Десантирование осуществлялось на современных управляемых парашютах «Арбалет».
После приземления спецназовцы совершили 50 километровый марш к позициям условного противника. После этого спецназовцы вступили в бой с условными врагами и уничтожили «бандформирование».
В масштабных учениях разведывательных подразделений Центрального военного округа задействованы более трех тысяч человек. Маневры прошли на полигонах Сибири, Урала и Поволжья.
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