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Госдеп рассказал об уговорах Индии и Турции отказаться от С-400
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Госдеп рассказал об уговорах Индии и Турции отказаться от С-400 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Руководство Госдепа и Пентагона каждую неделю пытается уговорить Индию и Турцию не покупать у России ЗРК С-400, сообщила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Она сказала, что и «недели не проходит» без того, чтобы министры США не подняли этот вопрос, «особенно в случае с НАТО». Подобные разговоры велись и с Вьетнамом, передает ТАСС.
США пытаются убедить страны отказаться от «исторических отношений» с «российской техникой». Госдеп утверждает, что этим государствам предлагается якобы «более современная техника».
Власти США намерены активно работать с американским военно-промышленным комплексом, чтобы заявлять: «Если вы хотите лучшую в мире технику, то покупайте американскую военную технику», — сказала Томпсон.
Она признала, что С-400 дешевле американских аналогов.
При этом Томпсон заявила, что приобретение Турцией и Индией С-400 «внесет дополнительную динамику в уже существующие дискуссии», но не стала напрямую рассуждать о последствиях для продаж военной техники США. По словам Томпсон, продажи другой российской техники не вызывают у США такого же беспокойства, как С-400.
США работают над упрощением межведомственного процесса продажи оружия за рубеж, прорабатывают вопрос с предоставлением льготного финансирования зарубежным клиентам. Планируется давать санкцию на такие поставки не обязательно госсекретарю США, изучением этих вопросов могут заниматься его заместители.
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