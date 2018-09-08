В Госдепе заявили, что не предлагают РФ переговоры об ограничении гиперзвукового оружия 

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не предлагают на данном этапе России и Китаю начинать переговоры об ограничении систем гиперзвуковых вооружений.
Об этом сообщила в пятницу на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент ТАСС, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
У нее поинтересовались, планирует ли Вашингтон начинать с Москвой и Пекином переговоры о контроле над вооружениями, касающиеся гиперзвуковых систем. " [Это] пока не фигурирует в моем календаре", — ответила заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США.
Деятельность в космосе
Одновременно она высказалась за активизацию международных дискуссий по вопросу о том, какими должны быть нормы ответственного поведения в космическом пространстве. При этом Томпсон оставила без ответа вопрос о том, требуется ли приступать к выработке международного договора, чтобы не допустить гонку вооружений в космосе.
"Думаю, нам надо провести обсуждения. Обсуждения вопросов о том, что является нормами для ответственных государств, как это выглядит в космическом пространстве — ответственные страны и их поведение. Эти обсуждения начинаются сейчас, мне кажется, они существенно активизируются в предстоящие годы", — подчеркнула дипломат.
В связи с этим она подтвердила, что Вашингтон тревожат определенные действия в космическом пространстве, предпринимаемые Россией, но не только ею. Томпсон уточнила, что США были обеспокоены выводом военным ведомством России на орбиту в октябре минувшего года экспериментального аппарата, предназначенного для проведения инспекции другого российского спутника. Минобороны России уточняло, что речь идет о «космическом аппарате-инспекторе».
"Мы затронули это Мы обеспокоены не только Россией, но и другими странами, когда речь заходит о том, что собой должны представлять ответственные действия ответственного государства. Так что мы продолжим работать не только с собственной военной сетью и разведывательными средствами, но и партнерами. Это всегда является вопросом, представляющим интерес", — сказала замгоссекретаря.
Безопасность в киберпространстве
Комментируя проблематику обеспечения безопасности в киберпространстве, она сигнализировала, что США без энтузиазма относятся к предложениям выработки соответствующего многостороннего договора. «Не уверена, что это должен быть договор.
Не думаю, что это должен быть договор. Но должны быть приемлемые правила и нормы, и у нас идут обсуждения по поводу того, как они должны выглядеть для ответственных государств», — отметила Томпсон.
Затронув далее намерение Вашингтона создать ядерный боезаряд малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и новую ядерную крылатую ракету морского базирования, замгоссекретаря не исключила, что реализация таких замыслов потребует от США выхода из каких-то международных договоров. «Зависит от того, о какой системе идет речь, и в какой ситуации мы находимся с партнерами по [таким] договорам», — заявила дипломат.
Поездка в Грузию
В заключение она поведала, что планирует в субботу отправиться с визитом в Тбилиси, а затем вылететь в Вену. Согласно информации, которую изложила Томпсон, у нее предстоят в Тбилиси «двусторонние переговоры с руководством Грузии» и публичное выступление. Ориентировочно в среду Томпсон планирует находиться в столице Австрии, чтобы принять участие в мероприятиях по линии Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).