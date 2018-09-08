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Военные США и 11 стран Европы обсудили в Осло планы по «сдерживанию России»
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Военные США и 11 стран Европы обсудили в Осло планы по «сдерживанию России» 

РИА Новости + ещё 4 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Военные США и 11 стран Европы обсудили в пятницу на конференции в Осло планы по «сдерживанию России», сообщает Пентагон.
"Цель конференции заключалась в содействии открытому и откровенному диалогу в целях укрепления сотрудничества между странами Северной Европы для стабильности и мира в период возникновения новых проблем… Темы были сосредоточены на том, как страны могут более тесно работать сообща для решения проблем дезинформации и российского пагубного влияния, киберугроз и защиты критически важной инфраструктуры, на будущем военном развертывании и учениях в регионе", — говорится в сообщении.
Участники конференции представляли Германию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, США, Финляндию, Швецию и Эстонию. От США в конференции принимал участие глава Европейского командования (EUCOM) генерал Кертис Скапаротти.
По данным российской стороны, в октябре-ноябре этого года на территории Норвегии, в Северной Атлантике пройдут самые крупные с 2002 года боевые учения НАТО, в которых будут задействованы порядка 40 тысяч человек, 150 самолетов и 70 кораблей". В Москве уже пообещали ответить на эти маневры «дипломатическими и военными мерами». Кроме того, в пятницу в МИД РФ заявили, что Норвегия энергично участвует в усилении военного потенциала США и НАТО у границ России. —0-
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