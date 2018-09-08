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На Каспии прошли антитеррористические учения
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На Каспии прошли антитеррористические учения 

Мир24 14 часов назад
В акватории Каспийского моря прошли учения по противодействию терроризму. По легенде, вооруженная группа захватила транспортное судно, которое следовало в Махачкалу, сообщает «МИР 24».
Преступник вооружен и очень опасен. Он держит в заложниках 15 членов экипажа и отказывается идти на контакт. Оперативный штаб принимает решение о штурме.
В операции приняли участие 500 сотрудников силовых ведомств. С задачей они справились на отлично — боевики обезврежены, заложники спасены.
Ранее в среду на прибрежном участке Каспийского моря прошли первые межвидовые учения мотострелков и морской пехоты.
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