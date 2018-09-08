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Порошенко назвал беспрецедентной модернизацию разведки Украины
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Порошенко назвал беспрецедентной модернизацию разведки Украины 

360tv.ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
На торжествах в одном из центров разведки ГУР МО украинский президент Петр Порошенко заявил, что военная разведка проходит модернизацию, а уже созданный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО. Об этом сообщила «Газета.ru».
«История не знает примеров, когда за такие короткие сроки, восстанавливалось войско — Вооруженные Силы Украины и ее составная часть — военная разведка», — сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что Служба безопасности и Главное управление разведки наладило с партнерами эффективный обмен всем объемом информации.
«Очень важна эта информация не только для военной разведки, а для того, чтобы мы вовремя и тщательно собрали доказательства для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде», — добавил Петр Порошенко.
Он также отметил важность сотрудничества с международными партнерами для минимизации влияния Российской Федерации на избирательный процесс, который состоится в 2019 году.
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