Порошенко назвал беспрецедентной модернизацию разведки Украины

На торжествах в одном из центров разведки ГУР МО украинский президент Петр Порошенко заявил, что военная разведка проходит модернизацию, а уже созданный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО . Об этом сообщила «Газета.ru».

«История не знает примеров, когда за такие короткие сроки, восстанавливалось войско — Вооруженные Силы Украины и ее составная часть — военная разведка», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Служба безопасности и Главное управление разведки наладило с партнерами эффективный обмен всем объемом информации.

«Очень важна эта информация не только для военной разведки, а для того, чтобы мы вовремя и тщательно собрали доказательства для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде», — добавил Петр Порошенко.

Он также отметил важность сотрудничества с международными партнерами для минимизации влияния Российской Федерации на избирательный процесс, который состоится в 2019 году.