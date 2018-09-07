Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследовательские работы на архипелаге Новая Земля

После проведения практических и научных исследований на севере архипелага личный состав отряда осуществил погрузку техники и снаряжения на большой десантный корабль.

Экспедиционный отряд Северного флота завершил выполнение задач третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю, организованной при поддержке Русского Географического общества

После проведения практических и научных исследований на севере архипелага личный состав отряда осуществил погрузку техники и снаряжения на большой десантный корабль «Георгий Победоносец», который взял курс в основной пункт базирования.

Морской переход БДК « Георгий Победоносец » осложняют неблагоприятные гидрометеорологические условия по маршруту плавания. Возвращение экспедиции в главную базу Северного флота — Североморск планируется на следующей неделе.

Третий этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю продолжался более месяца. Он завершились переходом экспедиционного отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани.

В ходе экспедиции североморцы восстановили и отреставрировали ряд памятников в честь первых исследователей Новой Земли, обследовали пункты дислокации воинских частей советского периода, остатки полярных станций и баз первопроходцев, нашли оставленное 10 лет назад учеными-гляциологами экспедиционное оборудование, выполнили ряд исследований ледника острова Северный.