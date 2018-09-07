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Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследовательские работы на архипелаге Новая Земля
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Экспедиционный отряд Северного флота завершил исследовательские работы на архипелаге Новая Земля 

ТК «Звезда» + ещё 2 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
После проведения практических и научных исследований на севере архипелага личный состав отряда осуществил погрузку техники и снаряжения на большой десантный корабль.
Экспедиционный отряд Северного флота завершил выполнение задач третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю, организованной при поддержке Русского Географического общества.
После проведения практических и научных исследований на севере архипелага личный состав отряда осуществил погрузку техники и снаряжения на большой десантный корабль «Георгий Победоносец», который взял курс в основной пункт базирования.
Морской переход БДК «Георгий Победоносец» осложняют неблагоприятные гидрометеорологические условия по маршруту плавания. Возвращение экспедиции в главную базу Северного флота — Североморск планируется на следующей неделе.
Третий этап комплексной экспедиции Северного флота на Новую Землю продолжался более месяца. Он завершились переходом экспедиционного отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани.
В ходе экспедиции североморцы восстановили и отреставрировали ряд памятников в честь первых исследователей Новой Земли, обследовали пункты дислокации воинских частей советского периода, остатки полярных станций и баз первопроходцев, нашли оставленное 10 лет назад учеными-гляциологами экспедиционное оборудование, выполнили ряд исследований ледника острова Северный.
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