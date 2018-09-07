Чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений ЗВО завершился в Ленинградской области

По итогам состязаний лучшим стало подразделение пожарной охраны Балтийского флота.

Ленинградской области на спортивной базе филиала Центрального спортивного клуба армии завершился чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений Западного военного округа, проведенный впервые за пять лет.

В течение четырех дней шесть сборных команд подразделений пожарной охраны объединений и соединений ЗВО соревновались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице на высоту четвертого этажа, боевом развертывании пожарного оборудования и снаряжения, а также в командной эстафете.

По итогам состязаний лучшим стало подразделение пожарной охраны Балтийского флота, вторую ступеньку пьедестала завоевали представители 1 танковой армии, третье место за участниками из 6 армии ВВС и ПВО.