Чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений ЗВО завершился в Ленинградской области 

По итогам состязаний лучшим стало подразделение пожарной охраны Балтийского флота.
В Ленинградской области на спортивной базе филиала Центрального спортивного клуба армии завершился чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений Западного военного округа, проведенный впервые за пять лет.
В течение четырех дней шесть сборных команд подразделений пожарной охраны объединений и соединений ЗВО соревновались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице на высоту четвертого этажа, боевом развертывании пожарного оборудования и снаряжения, а также в командной эстафете.
По итогам состязаний лучшим стало подразделение пожарной охраны Балтийского флота, вторую ступеньку пьедестала завоевали представители 1 танковой армии, третье место за участниками из 6 армии ВВС и ПВО.
Соревнования проводились в поселке Токсово под руководством начальника штаба МТО Западного военного округа полковника Евгения Разумихина и начальника службы пожарной безопасности ВС РФ подполковника Сергея Серова.