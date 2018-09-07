Ещё
Чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений ЗВО завершился в Ленинградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений ЗВО завершился в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По итогам состязаний лучшим стало подразделение пожарной охраны Балтийского флота.
В Ленинградской области на спортивной базе филиала Центрального спортивного клуба армии завершился чемпионат по пожарно-прикладному спорту среди объединений Западного военного округа, проведенный впервые за пять лет.
В течение четырех дней шесть сборных команд подразделений пожарной охраны объединений и соединений ЗВО соревновались в преодолении 100-метровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице на высоту четвертого этажа, боевом развертывании пожарного оборудования и снаряжения, а также в командной эстафете.
По итогам состязаний лучшим стало подразделение пожарной охраны Балтийского флота, вторую ступеньку пьедестала завоевали представители 1 танковой армии, третье место за участниками из 6 армии ВВС и ПВО.
Соревнования проводились в поселке Токсово под руководством начальника штаба МТО Западного военного округа полковника Евгения Разумихина и начальника службы пожарной безопасности ВС РФ подполковника Сергея Серова.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабли ВМФ РФ поразили условные воздушные и надводные цели на маневрах в Средиземном море Первые в ЦВО Су-34 переброшены на аэродром в Челябинской области Более 2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО завершили занятия по преодолению водных преград
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу90
В Москве произошла массовая драка235
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал6
«Украина перешла черту приличий»22
Озвучены новые факты по делу Скрипалей55
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
03:50
Вдова запретила оплакивать Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
11:51
«Золотая судья» поплатилась за роскошную свадьбу
Общество
00:13
В Москве произошла массовая драка
Происшествия
04:35
Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»
Происшествия В мире
02:09
Кадыров захотел уточнить границы Чечни
Политика
00:53
«Кремль делает всё, чтобы расколоть ЕС и НАТО»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение