ПАО «Гидроавтоматика» отмечает 80-летие 

80 лет отмечает одно из крупнейших промышленных предприятий Самарской области — ПАО «Гидроавтоматика». Сейчас на заводе трудятся свыше 900 человек. Предприятие выпускает высококачественные агрегаты для всех типов отечественных самолётов, вертолетов, аппаратов гражданской и военной авиации. Кроме того, продукция завода востребована у производителей автомобильного транспорта и сельхозтехники. За 7 месяцев текущего года «Гидроавтоматика» выпустила изделий на 765 миллионов рублей. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого. По случаю юбилея завода лучшие сотрудники были награждены почётными грамотами губернатора.