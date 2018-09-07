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ПАО «Гидроавтоматика» отмечает 80-летие
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ПАО «Гидроавтоматика» отмечает 80-летие 

ТРК Губерния 17 часов назад
80 лет отмечает одно из крупнейших промышленных предприятий Самарской области — ПАО «Гидроавтоматика». Сейчас на заводе трудятся свыше 900 человек. Предприятие выпускает высококачественные агрегаты для всех типов отечественных самолётов, вертолетов, аппаратов гражданской и военной авиации. Кроме того, продукция завода востребована у производителей автомобильного транспорта и сельхозтехники. За 7 месяцев текущего года «Гидроавтоматика» выпустила изделий на 765 миллионов рублей. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого. По случаю юбилея завода лучшие сотрудники были награждены почётными грамотами губернатора.
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