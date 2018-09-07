МИД упрекнул Осло в увеличении войск НАТО у границ РФ

«Отмечено, что Осло энергично наращивает свой вклад в усиление военного потенциала США и НАТО у наших границ. Перед норвежской стороной также обозначен ряд проблемных моментов российского присутствия на архипелаге Шпицберген, требующих конструктивного диалога и решения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее НАТО потребовало, чтобы Норвегия сделала усиление сухопутных войск своей приоритетной задачей. Альянс настаивает на модернизации используемых норвежцами немецких танков Leopard 2А4 и увеличении численности армии.

США также решили усилить контингент войск в Германии на полторы тысячи человек к 2020 году, писал News.ru.