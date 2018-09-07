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МИД упрекнул Осло в увеличении войск НАТО у границ РФ
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МИД упрекнул Осло в увеличении войск НАТО у границ РФ 

News.ru 18 часов назад
Министерство иностранных дел России укорило Осло в пособничестве США. Такое заявление прозвучало во время консультации первого заместителя министра Владимира Титова со статс-секретарём МИД Норвегии Аудуном Халворсеном.
«Отмечено, что Осло энергично наращивает свой вклад в усиление военного потенциала США и НАТО у наших границ. Перед норвежской стороной также обозначен ряд проблемных моментов российского присутствия на архипелаге Шпицберген, требующих конструктивного диалога и решения», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее НАТО потребовало, чтобы Норвегия сделала усиление сухопутных войск своей приоритетной задачей. Альянс настаивает на модернизации используемых норвежцами немецких танков Leopard 2А4 и увеличении численности армии.
США также решили усилить контингент войск в Германии на полторы тысячи человек к 2020 году, писал News.ru.
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