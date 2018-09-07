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На базе ВУНЦ ВВС прошел заключительный этап V Всеармейского фестиваля-конкурса «Армия России-2018» в номинации «Предсказатель стихии»
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На базе ВУНЦ ВВС прошел заключительный этап V Всеармейского фестиваля-конкурса «Армия России-2018» в номинации «Предсказатель стихии» 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Победителем стал капитан Эльдар Мирзаагаев (ВВС), второе место занял капитан Михаил Степанов (ЗВО), третье — старший лейтенант Александр Борисов (ЦВО).
На базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» под руководством начальника гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации прошел заключительный этап V Всеармейского фестиваля-конкурса «Армия России-2018» в номинации «Предсказатель стихии» («Лучший специалист гидрометеорологического обеспечения»).
Победителем стал представитель Воздушно-космических сил — капитан Эльдар Мирзаагаев. Второе место занял капитан Михаил Степанов (Западный военный округ). Третье — старший лейтенант Александр Борисов (Центральный военный округ).
Кроме того, был отмечен новый нестандартный подход при решении задач гидрометеорологического обеспечения капитана Артема Битюкова (Северный флот).
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