На базе ВУНЦ ВВС прошел заключительный этап V Всеармейского фестиваля-конкурса «Армия России-2018» в номинации «Предсказатель стихии»

На базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» под руководством начальника гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации прошел заключительный этап V Всеармейского фестиваля-конкурса «Армия России-2018» в номинации «Предсказатель стихии» («Лучший специалист гидрометеорологического обеспечения»).

Победителем стал представитель Воздушно-космических сил — капитан Эльдар Мирзаагаев. Второе место занял капитан Михаил Степанов (Западный военный округ). Третье — старший лейтенант Александр Борисов (Центральный военный округ).

Кроме того, был отмечен новый нестандартный подход при решении задач гидрометеорологического обеспечения капитана Артема Битюкова (Северный флот).