МИД: Террористы в Идлибе готовы использовать жителей в качестве живого щита 

Террористы, удерживающие сирийский Идлиб, не дают мирным жителям покинуть зону деэскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что в районе Идлиба открыты гуманитарные коридоры, однако сельские жители, оказавшиеся на линии соприкосновения с правительственными войсками, не могут выйти через них из зоны боевых действий. По словам Захаровой, террористы уводят людей вглубь страны, чтобы впоследствии «прикрываться ими как живым щитом». Представитель дипведомства РФ также сообщила, что российские и турецкие военные ведут переговоры о том, как добиться «наименьшего ущерба для мирного населения» в ходе антитеррористических рейдов.
Напомним, что накануне Минобороны РФ опубликовало видео нанесения авиаударов российскими военными самолетами по объектам инфраструктуры группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).