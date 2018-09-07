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Рождение корвета: как строят корабли-невидимки
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Рождение корвета: как строят корабли-невидимки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» побывала на Амурском судостроительном заводе и понаблюдала за постройкой новейшего российского корабля.
Корвет проекта 20380 строится на Амурском судостроительном заводе. Это корабль ближней морской зоны, он предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Также корветы этого проекта можно задействовать для патрулирования и поддержки морских десантов.
Корабль, который сегодня строится на Амурском судостроительном заводе, получил имя Героя России Алдара Циденжапова, который ценой собственной жизни предотвратил пожар на эсминце и спас экипаж из 350 человек.
Вооружение корвета составят противокорабельный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийские. Также на борту «Алдара Циденжапова» будет базироваться противолодочный вертолет Ка-27.
Строящийся корвет войдет в состав Тихоокеанского флота.
В соседнем доке идет постройка еще одного корвета 20380 «Резкий». А в перспективе у амурских корабелов — строительство четырех малых ракетных кораблей. Соглашение об этом было подписано в августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
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