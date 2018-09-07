Авиационная промышленность России: от традиций к инновациям

Комсомольске-на-Амуре прошел Общероссийский конгресс инженеров. Главным мероприятием стало посещение авиационного завода имени Юрия Гагарина. Ежегодно с конвейера сходят около 30 гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100. Окончательная сборка одного самолета занимает 1 неделю.

Самолеты SSJ 100 есть в парке авиаперевозчиков России, Европы и Латинской Америки. До 2031 года завод планирует выпустить почти 600 авиалайнеров.

На авиационном заводе также работают две линии сборки боевой техники. На одной линии с нуля собирают новейшие истребители СУ-35. На 2-й линии завода модернизируют стоящие на вооружении самолеты СУ-27.

Как сейчас обстоят дела в российской авиационной промышленности, рассказал телеканалу «МИР 24» заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов

Интервью смотрите в видеоролике.

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