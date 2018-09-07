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Разведчики общевойсковой армии ЗВО под Тамбовом совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом
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Разведчики общевойсковой армии ЗВО под Тамбовом совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантирование с использованием парашютных систем Д-6, Д-10 и управляемых парашютов «Мальва» выполнялись в различных условиях видимости на высотах до 4 тыс. метров из вертолетов Ми-8МТВ5.
Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Тамбовской области совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом, из них 250 в ночное время.
Прыжки с использованием парашютных систем Д-6, Д-10 и управляемых парашютов «Мальва» выполнялись в различных условиях видимости на высотах до 4 тыс. метров из вертолетов Ми-8МТВ5. Также десантирование совершалось группами по 60 и 30 человек из военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 на высоте 600 метров со скоростью 250 км/ч.
После завершения прыжков разведывательные группы отработали сбор в лесном массиве, а также ведение разведки мест дислокации условного противника, маршрутов движения колонн бронетехники, пеленга средств связи.
Всего в занятиях по воздушно-десантной и тактико-специальной принимали участие более 600 военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО.
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