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В Воронежской области военные инженеры ЗВО пройдут подготовку по обезвреживанию мин-сюрпризов с учетом сирийского опыта
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В Воронежской области военные инженеры ЗВО пройдут подготовку по обезвреживанию мин-сюрпризов с учетом сирийского опыта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках лагерного сбора военнослужащие проведут инженерную разведку местности, исследуют маршруты выдвижения боевой техники при действиях на улицах городских кварталов, имитируемых строениями на полигоне.
Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в ходе проведения лагерного сбора пройдут специальную подготовку по разминированию мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек на полигоне в Воронежской области.
Военнослужащие с применением миноискателей «Коршун» и защитных костюмов сапера «Сокол» проведут инженерную разведку местности, исследуют маршруты выдвижения боевой техники при действиях на улицах городских кварталов, имитируемых строениями на полигоне. Эти учебные вопросы будут отработаны с учетом современного опыта применения инженерно-саперных подразделений в Сирийской Арабской Республике.
Также сапёры с помощью накладных зарядов отработают уничтожение противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для обезвреживания комбинированных минных полей, оборудованных условным противником, военные инженеры применят установки разминирования Ур-83П «Змей Горыныч».
Всего в лагерном сборе, который завершится 30 сентября, задействовано свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 1 тыс. военнослужащих.
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