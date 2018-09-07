В Воронежской области военные инженеры ЗВО пройдут подготовку по обезвреживанию мин-сюрпризов с учетом сирийского опыта

В рамках лагерного сбора военнослужащие проведут инженерную разведку местности, исследуют маршруты выдвижения боевой техники при действиях на улицах городских кварталов, имитируемых строениями на полигоне.

Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в ходе проведения лагерного сбора пройдут специальную подготовку по разминированию мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек на полигоне в Воронежской области.

Военнослужащие с применением миноискателей «Коршун» и защитных костюмов сапера «Сокол» проведут инженерную разведку местности, исследуют маршруты выдвижения боевой техники при действиях на улицах городских кварталов, имитируемых строениями на полигоне. Эти учебные вопросы будут отработаны с учетом современного опыта применения инженерно-саперных подразделений в Сирийской Арабской Республике.

Также сапёры с помощью накладных зарядов отработают уничтожение противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для обезвреживания комбинированных минных полей, оборудованных условным противником, военные инженеры применят установки разминирования Ур-83П «Змей Горыныч».

Всего в лагерном сборе, который завершится 30 сентября, задействовано свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 1 тыс. военнослужащих.