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Эксперт раскрыл тактику России в вероятной морской войне с Соединенными Штатами
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Эксперт раскрыл тактику России в вероятной морской войне с Соединенными Штатами 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Российская Федерация в случае столкновения с Соединенными Штатами на море прибегнет к нетрадиционным методам ведения боевых действий. Такое заявление сделал отечественный военный эксперт Алексей Леонков.
Материалы на тему возможного конфликта между флотами двух стран некоторое время назад были опубликованы в американской прессе. Леонков на страницах журнала «Звезда» высказал мнение о том, что зарубежные СМИ недооценивают оборонные возможности Москвы. По словам аналитика, если начнется морская война, РФ применит способы поражения противника, которые не относят к традиционным. Это, в частности, уничтожение вражеских сил на дальних подступах. Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере высказали гипотезу, согласно которой американцы применили против Крыма климатическое оружие, результатом чего стала засуха на полуострове.
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