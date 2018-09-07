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Вючные лошади и хлеб на родниковой воде. Тыловые учения проходят в горах Северной Осетии
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Вючные лошади и хлеб на родниковой воде. Тыловые учения проходят в горах Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа проходят на горном полигоне «Дарьял» в Северной Осетии. Здесь военнослужащие отрабатывают обеспечение мотострелковых частей в условиях общевойскового боя в горах.
В ходе учений тыловики, в частности, доставили для группировки войск в горах более 50 тонн боеприпасов, 20 тонн топлива, около 10 тонн продовольствия и воды. Ящики с минами и продукты питания перевозили порядка 40 лошадей карачаевской и монгольской пород, специально обученных под боевые условия.
Военнослужащие развернули в горах мастерские по ремонту техники, провели розыск и эвакуацию условно раненых, в том числе вертолетами Ми-8. Больше тысячи военнослужащих были обеспечены свежеиспеченным хлебом. Для выпечки 400 кг хлеба в сутки использовали родниковую воду из горных источников. Вода прошла проверку в специальной полевой лаборатории.
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