В Смоленской области будет создан новый военный городок общевойсковой армии ЗВО

Строители уже сдали в эксплуатацию здание штаба полка, столовую и общежитие блочно-модульного типа, где размещен личный состав инженерно-саперного и артиллерийского подразделений.

Смоленской области развёрнуто строительство военного городка для размещения личного состава и бронетехники формируемых мотострелкового и танкового полков общевойсковой армии Западного военного округа.

Первую очередь планируется завершить к 1 декабря текущего года, когда в войсках стартует зимний период обучения. Всего будет возведено более 15 объектов административно-казарменной зоны, включающей штабы, учебные корпуса, столовые, банно-прачечный комплекс, парки для боевой техники и помещения для проживания военнослужащих. Также будут реконструирован ряд ранее эксплуатировавшихся объектов.

Строители уже сдали в эксплуатацию двухэтажное здание штаба, столовую на 300 посадочных мест и общежитие блочно-модульного типа, где размещен личный состав инженерно-саперного и артиллерийского подразделений.