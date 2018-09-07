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В Смоленской области будет создан новый военный городок общевойсковой армии ЗВО
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В Смоленской области будет создан новый военный городок общевойсковой армии ЗВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Строители уже сдали в эксплуатацию здание штаба полка, столовую и общежитие блочно-модульного типа, где размещен личный состав инженерно-саперного и артиллерийского подразделений.
В Смоленской области развёрнуто строительство военного городка для размещения личного состава и бронетехники формируемых мотострелкового и танкового полков общевойсковой армии Западного военного округа.
Первую очередь планируется завершить к 1 декабря текущего года, когда в войсках стартует зимний период обучения. Всего будет возведено более 15 объектов административно-казарменной зоны, включающей штабы, учебные корпуса, столовые, банно-прачечный комплекс, парки для боевой техники и помещения для проживания военнослужащих. Также будут реконструирован ряд ранее эксплуатировавшихся объектов.
Строители уже сдали в эксплуатацию двухэтажное здание штаба, столовую на 300 посадочных мест и общежитие блочно-модульного типа, где размещен личный состав инженерно-саперного и артиллерийского подразделений.
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