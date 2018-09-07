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Мантуров заявил, что зарубежных заказов на обновленный Ил-96-400М нет
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Мантуров заявил, что зарубежных заказов на обновленный Ил-96-400М нет 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРНОББИО, 7 сентября. /ТАСС/. Производство самолета Ил-96-400М не подразумевает экспорт, самолет ориентирован исключительно на внутренний рынок. Об этом ТАСС заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума «Вгляд на мир, Европу и Италию».
"Нет. Зарубежных заказчиков нет, — сказал он, отвечая на вопрос. — Более того, мы рассчитываем на лимитированное количество производства этого типа самолетов. Он ориентирован в первую очередь на внутренние перевозки [по России], в частности, на Дальний Восток. Рассчитан на внутреннего заказчика".
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