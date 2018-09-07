Казанский вертолетный завод поставит два вертолета «Ансат» для Дагестана

"В рамках Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике состоялось подписание соглашения о намерениях между ПАО «Казанский вертолетный завод» и ООО «Авиапатруль» о закупке двух вертолетов «Ансат». Планируется, что вертолеты будут поставлены в универсальном варианте исполнения, и местом их эксплуатации станет Махачкала", — говорится в пресс-релизе холдинга «Вертолеты России».

По словам управляющего директора Казанского вертолетного завод Юрия Пустовгарова, «Ансат» является одной из ключевых моделей холдинга в сегменте легких вертолетов, «успешное использование этой машины в рамках программы развития санитарной авиации РФ привлекло к ней повышенное внимание российских и зарубежных заказчиков». «Подписанное сегодня соглашение мы намерены в дальнейшем закрепить твердым контрактом, расширив круг эксплуатантов этого вертолета», — цитирует пресс-служба слова Пустовгарова.

На выставке Казанский вертолетный завод представил два вертолета Ансат: медицинский и в VIP-модификации. VIP вертолет оснащен системой активного гашения вибраций и энергопоглощающими креслами из упрочненного пластикового волокна.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.