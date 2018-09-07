Дагестан закупит два новейших вертолета 

Договор об этом, был заключен на Международной выставке по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике.
Соглашение было оформлено между ООО «Авиапатруль» и ПАО «Казанский вертолетный завод» холдинг «Вертолеты России».
По словам гендиректора «Вертолеты России» Андрея Богинского, данный вертолет легкий и мобильный.
Производится летательный аппарат на Казанском вертолетном заводе.
Вертолет Ансат был испытан и в горной местности.
Он может благополучно совершать маневры даже на высоте 35800 метров.