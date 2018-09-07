Ещё
Дагестан закупит два новейших вертолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дагестан закупит два новейших вертолета 

Замана 3 часа назад
Фото: Замана
Договор об этом, был заключен на Международной выставке по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике.
Соглашение было оформлено между ООО «Авиапатруль» и ПАО «Казанский вертолетный завод» холдинг «Вертолеты России».
По словам гендиректора «Вертолеты России» Андрея Богинского, данный вертолет легкий и мобильный.
Производится летательный аппарат на Казанском вертолетном заводе.
Вертолет Ансат был испытан и в горной местности.
Он может благополучно совершать маневры даже на высоте 35800 метров.
Замана: последние новости
В Дагестане начались первые межвидовые военные учения МЧС Дагестана проведет учения для всех жителей республики в течение месяца Начальники Вооруженных сил РФ посетили музей "Россия - моя история" в Дагестане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию418
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка125
Президент Ирана обратился с призывом к России107
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение