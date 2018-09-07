Дагестан закупит два новейших вертолета

Договор об этом, был заключен на Международной выставке по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике

По словам гендиректора «Вертолеты России» Андрея Богинского, данный вертолет легкий и мобильный.

Производится летательный аппарат на Казанском вертолетном заводе.

Вертолет Ансат был испытан и в горной местности.

Он может благополучно совершать маневры даже на высоте 35800 метров.