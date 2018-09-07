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СМИ: правительственные войска атаковали террористов в центральной части Сирии
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СМИ: правительственные войска атаковали террористов в центральной части Сирии 

Парламентская газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Армия президента Сирии Башара Асада атаковала исламистов в центральной части республики — военные нанесли удар по укреппозициям боевиков в Хаме, сообщает Федеральное агентство новостей.
Бойцы открыли огонь по фортификационным сооружениям джихадистов на севере мухафазы. В частности, войска ведут артобстрел по инфраструктурным объектов радикалов в районе сёл Джебель-Шахшбо и Аль-Каракат.
С воздуха помощь сирийской стороне оказывает российская авиация. Сообщается, что ВКС также нанесли точечные удары по позициям экстремистов в населённом пункте Кафр Зета.
Сведений об уроне, нанесённом террористам, пока не поступало.
Накануне бандформирования в регионе уже лишились важных стратегических объектов: в результате успешных действий военных, были уничтожены склад с боеприпасами, несколько производственных цехов и командных пунктов.
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