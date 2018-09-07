СМИ: правительственные войска атаковали террористов в центральной части Сирии

Бойцы открыли огонь по фортификационным сооружениям джихадистов на севере мухафазы. В частности, войска ведут артобстрел по инфраструктурным объектов радикалов в районе сёл Джебель-Шахшбо и Аль-Каракат.

С воздуха помощь сирийской стороне оказывает российская авиация. Сообщается, что ВКС также нанесли точечные удары по позициям экстремистов в населённом пункте Кафр Зета.

Сведений об уроне, нанесённом террористам, пока не поступало.

Накануне бандформирования в регионе уже лишились важных стратегических объектов: в результате успешных действий военных, были уничтожены склад с боеприпасами, несколько производственных цехов и командных пунктов.