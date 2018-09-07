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Зенитчики российской военной базы в Абхазии поразил воздушные цели условного противника на учении в Астраханской области
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Зенитчики российской военной базы в Абхазии поразил воздушные цели условного противника на учении в Астраханской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в составе колонн в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты.
Личный состав зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл. ) поразил воздушные цели условного противника.
Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в составе колонн в движении с коротких остановок по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку и имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на различных высотах, а также тактические авиационные и зенитные ракеты.
В частности, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» поражали цели, имитирующие авиацию «противника», движущиеся со скоростью около 300 м/с на высоте до 3 км и на дальностях до 7 км.
На учении военнослужащие продемонстрировали готовность к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех. Всего в ходе учебных мероприятий расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) было выполнено около 40 огневых задач.
По результатам учения зенитным ракетным подразделениям базы будут выставлены оценки в рамках итоговой проверки за 2018 учебный год.
В учебном процессе на полигоне принимали участие до 1000 военнослужащих Южного военного округа, было задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе ЗРК «Стрела», переносные ЗРК «Игла» и современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
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