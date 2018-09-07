Зенитчики российской военной базы в Абхазии поразил воздушные цели условного противника на учении в Астраханской области

Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в составе колонн в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты.

Личный состав зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в рамках тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Капустин Яр ( Астраханская обл. ) поразил воздушные цели условного противника.

Стрельбы выполнялись как с оборудованных позиций, так и в составе колонн в движении с коротких остановок по ракетам-мишеням, позволяющим смоделировать реальную боевую обстановку и имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на различных высотах, а также тактические авиационные и зенитные ракеты.

В частности, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» поражали цели, имитирующие авиацию «противника», движущиеся со скоростью около 300 м/с на высоте до 3 км и на дальностях до 7 км.

На учении военнослужащие продемонстрировали готовность к действиям по ведению разведки воздушной обстановки, отражению внезапных воздушных ударов противника, определению координат целей и их эффективного поражения в условиях радиоэлектронных помех. Всего в ходе учебных мероприятий расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) было выполнено около 40 огневых задач.

По результатам учения зенитным ракетным подразделениям базы будут выставлены оценки в рамках итоговой проверки за 2018 учебный год.

В учебном процессе на полигоне принимали участие до 1000 военнослужащих Южного военного округа, было задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе ЗРК «Стрела», переносные ЗРК «Игла» и современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».