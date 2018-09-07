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Раздел, посвященный Главному храму ВС РФ, заработал на сайте Минобороны
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Раздел, посвященный Главному храму ВС РФ, заработал на сайте Минобороны 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На странице можно узнать об архитектурной концепции храмового комплекса и внести пожертвование на его возведение.
Раздел, посвященный Главному храму Вооруженных Сил Российской Федерации, заработал на официальном сайте министерства обороны России.
На странице можно ознакомиться с архитектурным проектом будущего храма, узнать о православных святых, которым посвящен каждый из приделов храма, а также внести пожертвование на его возведение.
Также на сайте приведен список православных храмов, воздвигнутых на народные пожертвования в честь побед и во славу русского оружия.
Ранее о возведении Главного храма ВС РФ сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства первым пожертвовал на его строительство. Храмовый комплекс построит Минобороны РФ в подмосковном парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
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