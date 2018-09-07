Раздел, посвященный Главному храму ВС РФ, заработал на сайте Минобороны

На странице можно узнать об архитектурной концепции храмового комплекса и внести пожертвование на его возведение.

На странице можно ознакомиться с архитектурным проектом будущего храма, узнать о православных святых, которым посвящен каждый из приделов храма, а также внести пожертвование на его возведение.

Также на сайте приведен список православных храмов, воздвигнутых на народные пожертвования в честь побед и во славу русского оружия.