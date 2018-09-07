The Economist (Великобритания): Почему совместные российско-китайские учения должны беспокоить Запад

Россия издавна опасается китайского вторжения на свой обширный Дальний Восток. Огромные российские военные группировки регулярно проводят учения на юге Сибири. В этом году они стали самыми масштабными со времен холодной войны. Однако примечателен не только размах учений «Восток-2018», но и то обстоятельство, что в них в качестве почетных гостей принимают участие китайские военнослужащие.

Кому-то это может показаться крахом никсоновского визита в Китай в 1972 году. Тогда Америке удалось расколоть две крупные коммунистические державы. Такое сравнение с холодной войной несовершенно. Но Западу все равно следует обеспокоиться, не в последнюю очередь из-за того, что эти учения отражают ослабление альянсов Америки.

Искусство военных игр Учения важны как в военном, так и в политическом плане. Они помогают поддерживать боеготовность и боеспособность вооруженных сил, оттачивать боевое мастерство и навыки владения новым оружием в условиях, приближенных к боевым. Это особенно важно для Китая. Он расходует огромные средства на свои Вооруженные силы, которые действуют все более агрессивно и самоуверенно. Но это единственная страна среди крупных держав, которая почти 40 лет не ведет никаких боевых действий. Китайские военные импортируют из России самые современные ракеты и самолеты. А теперь они могут перенимать российский опыт ведения войн в Грузии , на Украине и в Сирии

В политическом плане такое сближение имеет свои границы. Китай — это усиливающаяся сверхдержава, а Россия безуспешно пытается остановить свой упадок. Китай вкладывает колоссальные инвестиции в инфраструктуру Центральной Азии, реализуя инициативу «Один пояс — один путь», и вытесняет Россию с ее заднего двора. Более того, Китаю не по душе то, как Россия нагло попирает международные нормы, аннексировав Крым и оказывая поддержку сепаратистам на востоке Украины. Россия практически отказалась от претензий на корректность и благовоспитанность в отношениях с Америкой и Европой, а Китай придерживается принципа взаимовыгодных отношений. Россия вооружает талибов , вызывая недовольство у Америки, а Китай стремится к заключению мирного соглашения в Афганистане.

Тем не менее, у России и Китая все чаще совпадают взгляды на то, какие изменения следует внести в существующий миропорядок. Они хотят усилить роль государства по сравнению с личностью и гражданским обществом, разрушить американские альянсы и установить «гармоничные» отношения (читай — отношения раболепия и подобострастия) с теми странами, которые находятся на их орбите. Россия и Китай накладывают вето на международные действия против проводящих политику геноцида деспотичных режимов, таких как сирийский и суданский.

Хотя Россия и Китай вряд ли когда-нибудь станут верными и прочными союзниками, их партнерство не сулит ничего хорошего либеральным демократиям нашего мира. Как реагировать на их действия? Возникает соблазн натравить их друг на друга. Любящие теории заговоров китайские аналитики жадно изучали сообщения (позднее опровергнутые) о том, что Генри Киссинджер посоветовал Дональду Трампу использовать Россию для сдерживания Китая. Другие считают, что партнерство с Китаем важнее. Но смотреть на проблему в таком ракурсе было бы неправильно. У Америки много друзей, в основном из числа демократических государств, и они помогут ей противостоять России и Китаю. Увы, Трамп плохо относится к друзьям Америки.

Сравните умелую дипломатию президента Владимира Путина на учениях «Восток-2018» и капризные действия Трампа, который отменил совместные учения с Южной Кореей, приведя в смятение своих генералов. Япония боится, что ее военные связи с Америкой станут разменной монетой в торговых спорах. И хотя европейцы летом почувствовали большое облегчение, когда саммит НАТО прошел без каких-либо кризисов, пренебрежительное отношение Трампа к союзникам, будь это крупные страны типа Германии или маленькие государства, такие как Черногория, существенно вредит трансатлантическим связям.

Демократические страны во главе с Америкой должны обеспечить коллективную защиту либеральных ценностей. Вместо этого Трамп их деятельно разрушает. Ему следует усвоить один урок, который хорошо выучил Путин: друзья это не тяжкое бремя, а большое преимущество.