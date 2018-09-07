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Раскрыта стадия разработки российского гиперзвукового аппарата
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Раскрыта стадия разработки российского гиперзвукового аппарата 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Первый замдиректора АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Владимир Ярмолюк заявил, что разработка российского гиперзвукового летательного аппарата находится на стадии испытаний.
«На стадии составления опытных образцов, проведения наземных испытаний. Мы не отстаем от наших потенциальных партнеров», — ответил Ярмолюк на вопрос, на каком этапе находится разработка этого аппарата, передает ТАСС.
В августе Минобороны заказало разработку гиперзвукового летательного аппарата большой дальности. До этого китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, способный развивать скорость до шести махов.
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