Специалисты РХБ защиты ВВО в ходе плановых учений выполнили задачи по прикрытию важных объектов от высокоточного оружия 

Подразделения аэрозольного противодействия РХБ защиты ВВО скрыли от условного противника железнодорожные узлы, несколько мостов, командные пункты, скопление техники на открытой местности, а также военные аэродромы.
Одновременно в нескольких регионах Дальнего Востока в ходе плановых учений специалисты подразделений аэрозольного противодействия РХБЗ Восточного военного округа (ВВО) организовали прикрытие важных объектов округа от удара авиации и высокоточного оружия условного противника.
Под дымовой завесой были скрыты железнодорожные транспортные узлы с эшелонами военной техники, несколько мостов, командные пункты, скопление техники на открытой местности, а также военные аэродромы.
Выставление аэрозольного прикрытия осуществлялось дымовыми машинами ТДА-2К, ТДА-3 и специальным переносным дымовым оборудованием. Контроль качества постановки завесы контролировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые выполняли роль разведчиков условного противника.