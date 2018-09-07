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Специалисты РХБ защиты ВВО в ходе плановых учений выполнили задачи по прикрытию важных объектов от высокоточного оружия
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Специалисты РХБ защиты ВВО в ходе плановых учений выполнили задачи по прикрытию важных объектов от высокоточного оружия 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения аэрозольного противодействия РХБ защиты ВВО скрыли от условного противника железнодорожные узлы, несколько мостов, командные пункты, скопление техники на открытой местности, а также военные аэродромы.
Одновременно в нескольких регионах Дальнего Востока в ходе плановых учений специалисты подразделений аэрозольного противодействия РХБЗ Восточного военного округа (ВВО) организовали прикрытие важных объектов округа от удара авиации и высокоточного оружия условного противника.
Под дымовой завесой были скрыты железнодорожные транспортные узлы с эшелонами военной техники, несколько мостов, командные пункты, скопление техники на открытой местности, а также военные аэродромы.
Выставление аэрозольного прикрытия осуществлялось дымовыми машинами ТДА-2К, ТДА-3 и специальным переносным дымовым оборудованием. Контроль качества постановки завесы контролировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые выполняли роль разведчиков условного противника.
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