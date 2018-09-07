Российские и американские боевые корабли у берегов Сирии: снова угроза столкновения? (Ettelaat) 

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Апостроф (Украина): С вооружением украинской армии есть одна ключевая проблема — военный эксперт

Цзиньжи тоутяо (Китай): Для борьбы с Россией и Китаем США восстановили флот, распущенный после холодной войны