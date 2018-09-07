Российские и американские боевые корабли у берегов Сирии: снова угроза столкновения? (Ettelaat) 

Когда все ожидали вероятного воздушного удара США и ее союзников по Сирии, в Средиземном море появилась американская атомная субмарина и приблизилась к сирийскому побережью. Но в тот же самый момент маневры у берегов Сирии начали и российские военные суда.
Новый виток напряженности в российско-американских отношениях в связи с сирийским конфликтом постепенно нарастал в течение всех прошедших дней. И как раз со вчерашнего дня, вероятно, вследствие этой напряженности, военные суда при поддержке российских ВКС начали большие маневры вблизи сирийских территориальных вод. В маневрах представлены все российские военно-морские группировки: корабли Северного флота, боевые суда Балтфлота, Черноморского флота и Каспийской военной флотилии. Кроме того, в учениях принимают участие две подводные лодки, 32 военных самолета, включая стратегические бомбардировщики, а также подводные истребители. При этом российское военное командование объявило место проведения маневров, то есть восточный участок Средиземноморья, а также воздушное пространство над ним, «небезопасным для судоходства и воздушных полетов». Как уже говорилось, российские военные учения проходят в обстановке крайней нестабильности и новой эскалации напряженности между Россией и США в связи с Сирией.
С другой стороны, в Гибралтарском проливе, с противоположной оконечности Средиземного моря, появилась атомная подводная лодка ВМС США, вооруженная ракетами «Томагавк». По сообщениям из Пентагона, появление подводной лодки в Гибралтарском проливе было плановым и связано с вопросами военной логистики. Начиная с марта месяца текущего года, это уже второй такой «визит» американской субмарины в порт Гибралтар. При этом Россия предупредила о возможном начале новой фазы военного конфликта на территории Сирии. Российское военное командование в Сирии предупреждает о вероятных провокациях со стороны сосредоточенных в сирийском Идлибе боевиков, которые готовят ряд химических атак, с целью последующего переложения ответственности за него на сирийские правительственные силы, чтобы таким образом создать повод для новых военных ударов США и их союзников по правительственным войскам. По сообщениям же некоторых американских источников, военное командование США вместе с правительством уже определило список мест и территорий Сирии, которые могут подвергнуться военным ударам со стороны коалиции. Как сообщается, список пока носит «предварительный характер». Телеканал «Си-эн-эн» (CNN), ссылаясь на официальные источники, утверждает, что этот предварительный список мест и объектов, предназначенный для военных ударов в случае новой атаки на Сирию, подготовлен военными специалистами и экспертами. По сообщениям CNN, решение о новых военных ударах по «военным объектам» на территории Сирийской Арабской Республики пока не принято, однако один из официальных источников в правительстве США уточнил, что, в случае, если сирийские правительственные силы «прибегнут к применению химоружия», ответ со стороны США последует незамедлительно.
На фоне этих сообщений последовало также заявление главы внешнеполитического ведомства США о том, что ожидаемая военная операция сирийских правительственных войск в провинции Идлиб станет причиной усиления напряженности в стране и обострения вооруженного конфликта. Майк Помпео при этом выступил с критикой позиции МИД России, указав на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, дескать, «поддерживает» совместные бомбардировки ВВС Сирии и ВКС России в провинции Идлиб. Майк Помпео напомнил о трех миллионах беженцев, находящихся в провинции в данный момент, положение которых может серьезным образом усугубиться в результате воздушных ударов, и это «прекрасно осознает весь мир».
В то же время постпред САР при ООН заявил, что «сверхдержавы используют Совбез ООН для реализации своей собственной политической повестки дня». Представитель Сирии в ООН Башар Аль-Джафари сказал следующее: «Мы сейчас прилагаем большие усилия к тому, чтобы не дать осуществиться планам западных спецслужб, но эти усилия ограничиваются дипломатией». В свою очередь замминистра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад подчеркнул, что его страна полна решимости очистить провинцию Идлиб от террористических формирований, восстановить в ней стабильность и безопасность, а также освободить всех захваченных здесь заложников среди мирного населения.
Дипломат заметил, что весь шум и скандал, поднятый в мировых СМИ относительно происходящего в Идлибе — это часть «стратегии» Запада во главе с США, а также их пособников, направленной на то, чтобы представить происходящее в регионе в ложном свете. В то же время, по сообщению одного из ливанских изданий, несколько дней назад Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» и президент Сирии Башар Асад провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны договорились о некоем «беспрецедентном плане действий», который будет приведен в исполнение в случае, если США и их союзники действительно начнут военную операцию против правительственных сил Сирии.
Как утверждает ливанское издание «Ас-Сабат», из посольства Израиля в России также просочилась информация относительно возможных последствий участия израильской авиации в ударах по Идлибу. Тель-Авив, дескать, был предупрежден о том, что если подобное произойдет, то результат будет неожиданным и для Тель-Авива, и для Москвы: последует немедленный ответ, который «взорвет ситуацию» во всех «израильских колониях» (территориях, оккупированных Израилем вдоль сирийской и ливанской границ). Из Турции же поступила информация о том, что, согласно распоряжению правительства страны, так называемая коалиция «Тахрир аш-Шам», террористическое крыло, возникшее на базе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ — прим. ред.), включена в список террористических организаций в этой стране.