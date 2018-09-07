Курсанты учебного центра ВВО в Забайкалье обучаются вождению танков под водой

В ходе практических занятий экипажи оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают искусственную водную преграду, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов.

Курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае , обучаются подводному вождению танков Т-72.

В ходе практических занятий экипажи оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают искусственную водную преграду шириной до 100 и глубиной более трех метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Помимо этого, свое профессиональное мастерство совершенствуют специалисты технических подразделений, которые отрабатывают задачи по эвакуации танка из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.

Для допуска к вождению под водой личный состав проходит курс легководолазной подготовки.

Всего к выполнению одного из самых сложных элементов боевой подготовки танкистов привлечены более 600 военнослужащих.