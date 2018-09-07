СМИ: Россия предупредила США о готовящемся ударе по окрестностям американской базы в Сирии

Россия на прошлой неделе дважды информировала Вашингтон о возможной операции в районе Ат-Танфа в Сирии , где размещены силы западной коалиции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как утверждается, российские военные объяснили готовящееся наступление наличием в окрестностях американской базы террористов. Собеседники издания рассказали, что Минобороны США предостерег Россию от боевых действий в районе Ат-Танфа. «Мы им ясно сказали: держитесь оттуда подальше. Мы готовы реагировать», — приводит цитату CNN . Источник в Пентагоне подчеркнул, что Вашингтон не стремится к столкновению с сирийскими силами, но применит силу в случае необходимости защищать своих военных.

Перспективу прямого столкновения российских и американских сил комментирует военный обозреватель сайта «Газета.ру», полковник запаса Михаил Ходаренок

— Удар по Ат-Танфу может быть нанесен только в случае, если США первыми ударят по объектам, расположенным на территории Сирии. О готовности к такому удару они уже заявляли ни раз, поводом якобы должна стать химическая атака в Идлибе. В этом случае вполне возможен и наш ответ по объектам на территории Ат-Танфа и вблизи него. К слову говоря, ведь еще 13 марта начальник Генштаба заявил о том, что если создастся реальная угроза жизни военнослужащим, если они пострадают в результате американских ударов, то Россия нанесет ответные удары не только по ракетам, но и по носителям. Вспомним недавние события. Это показательное утопление сирийского фрегата нашим истребителем Су-30СМ, действия в Восточном Средиземноморье, причем такой интенсивности, что американцы попросили прекратить работать в эфир. Полеты наших истребителей МиГ-30БМ на территории Каспийского моря, которые могут достать до объектов в Сирии. В этой ситуации возможно все. Все зависит, естественно, от благоразумия политических лидеров с обеих сторон.

— Если все-таки предположить, что это произойдет, велик ли риск прямого столкновения и какие могут быть последствия? Ожидать ли чего-то похожего на бой под Дейр-эз-Зором?

— Вполне возможно. Ничего исключать нельзя, поскольку американские удары ставят нас в дурацкое положение, не побоюсь этих слов. Российские военнослужащие находятся практически во всех сирийских подразделениях, начиная от роты и заканчивая оперативными объединениями. Велик риск того, что они могут пострадать в результате американских ударов. В этом случае придется отвечать. Все наши рассуждения — это пока только область догадок, гипотез.

Ат-Танф находится у юго-восточной границы Сирии, территории в радиусе 50 километров от американской базы не контролируются правительственными войсками.

За время сирийского конфликта российским и американским силам удавалось избегать прямых столкновений. Самый опасный инцидент произошел в начале 2018 года, когда проасадовские силы начали наступление на курдские территории под Дейр-эз-Зором, США ответили на это массированными авиаударами. По неподтвержденным данным, в наступлении участвовали, в том числе, бойцы российских ЧВК, СМИ сообщали о гибели 200 россиян, Москва это отрицала.