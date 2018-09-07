Новый гарнизон ЗВО появится в Смоленской области

В военном городке разместят военнослужащих формируемых мотострелкового и танкового полков.

Строительство военного городка для размещения личного состава и бронетехники формируемых мотострелкового и танкового полков продолжается в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«Первую очередь планируется завершить к 1 декабря текущего года», — говорится в сообщении. Всего планируется возвести 15 объектов.

Ранее было сдано в эксплуатацию здание штаба, общежитие блочно-модульного типа и столовая на 300 посадочных мест. На объектах разместились военнослужащие инженерно-саперного и артиллерийского подразделений.