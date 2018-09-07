В Санкт-Петербурге в преддверии Дня танкиста военнослужащие ЗВО разыграют танковый бой перед жителями и гостями города

Зрители увидят реконструкцию эпизода боевых действий Курской битвы в годы Великой Отечественной войны, действия танкового взвода при проведении контртеррористической операции, фигурное вождение танков на ограниченной площадке.

8 сентября в преддверии Дня танкиста на полигоне Песочненский в Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа продемонстрируют жителям и гостям города возможности применения танковых войск.

Старт торжествам дадут экипажи четырёх танков залпом памяти воинов-танкистов, погибших при защите Отечества. Зрители увидят реконструкцию эпизода боевых действий Курской битвы в годы Великой Отечественной войны, действия танкового взвода при проведении контртеррористической операции, фигурное вождение танков на ограниченной площадке, более известное как «танковый вальс», а также захват плацдарма танковым подразделением при преодолении водной преграды.

Рота почётного караула ЗВО продемонстрирует уникальные строевые приёмы с оружием, а разведывательное подразделение — показательную программу армейского рукопашного боя. На масштабной выставке будут представлены танки Т-72Б3, Т-80, восстановленный ИС-3, бронетранспортёры и бронеавтомобили, техника ракетных войск и артиллерии, современная экипировка танкистов, стрелковое оружие, средства разведки и связи, беспилотные летательные аппараты и др.

Торжества завершатся награждением лучших танкистов округа, в котором примут участие представители командования ЗВО.

На протяжении всего праздника будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, специалисты которого расскажут интересующимся о вакантных воинских должностях в соединениях и воинских частях, требованиях к кандидатам, необходимых документах для прохождения отбора.

День танкиста традиционно отмечается во второе воскресенье сентября. Боевые возможности танковых соединений позволяют вести им активные боевые действия днём и ночью, в значительном отрыве от других войск, громить противника во встречных боях, с ходу преодолевать обширные зоны радиоактивного заражения, форсировать водные преграды, а также быстро создавать прочную оборону и успешно противостоять наступлению превосходящих сил противника.