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В преддверии Дня танкиста на территории гвардейского танкового полка ЗВО состоится торжественное открытие Аллеи славы
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В преддверии Дня танкиста на территории гвардейского танкового полка ЗВО состоится торжественное открытие Аллеи славы 

ТК «Звезда» + ещё 8 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В открытии аллеи примут участие командование и военнослужащие танковой армии Западного военного округа, а также ветераны-танкисты и представители военно-патриотического движения «Юнармия».
В преддверии Дня танкиста на территории гвардейского танкового полка имени маршала бронетанковых войск Михаила Катукова состоится торжественное открытие Аллеи славы героев-танкистов.
В открытии аллеи примут участие командование и военнослужащие танковой армии Западного военного округа, а также ветераны-танкисты и представители военно-патриотического движения «Юнармия».
День танкиста отметят на территории Московской, Смоленской, Нижегородской, Ивановской областях, где дислоцируются соединения и воинские части объединения, в рамках празднования пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут посетить воинские части, военные городки, где состоятся динамические и статические показы вооружения и военной техники, показательные выступления танкистов.
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