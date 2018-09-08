В преддверии Дня танкиста на территории гвардейского танкового полка ЗВО состоится торжественное открытие Аллеи славы

В открытии аллеи примут участие командование и военнослужащие танковой армии Западного военного округа, а также ветераны-танкисты и представители военно-патриотического движения «Юнармия».

В преддверии Дня танкиста на территории гвардейского танкового полка имени маршала бронетанковых войск Михаила Катукова состоится торжественное открытие Аллеи славы героев-танкистов.

В открытии аллеи примут участие командование и военнослужащие танковой армии Западного военного округа, а также ветераны-танкисты и представители военно-патриотического движения «Юнармия».

День танкиста отметят на территории Московской, Смоленской, Нижегородской, Ивановской областях, где дислоцируются соединения и воинские части объединения, в рамках празднования пройдет День открытых дверей. Все желающие смогут посетить воинские части, военные городки, где состоятся динамические и статические показы вооружения и военной техники, показательные выступления танкистов.