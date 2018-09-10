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Практику применения ракетных войск и артиллерии получают войска гвардейской танковой армии ЗВО на лагерном сборе
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Практику применения ракетных войск и артиллерии получают войска гвардейской танковой армии ЗВО на лагерном сборе 

ТК «Звезда» + ещё 10 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа стартовал практический этап лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии, в котором принимают участие около 1 тыс. военнослужащих.
«В ходе лагерного сбора боевая учеба направлена на повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат», — отметил начальник ракетных войск и артиллерии гвардейской танковой армии полковник Дмитрий Козловский.
Основным приоритетом боевой учебы в ходе сборов станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки, совершенствование подготовки офицерского состава в умении руководить подчиненными подразделениями, используя автоматизированные комплексы и средства связи.
«Важное место в подготовке подразделений ракетных войск и артиллерии в ходе лагерного сбора, будет уделяться организации межвидовой подготовке, организации взаимодействия на поле боя, совершенствованию маршевой подготовки и выполнению задач по всестороннему обеспечению подразделений. Все мероприятия боевой подготовки в ходе лагерного сбора организованы и проводятся с учетом внедрения опыта полученного в ходе боевых действий в Сирийской Арабской республике», — сказал полковник Дмитрий Козловский.
Итогами проведения лагерного сбора и всего учебного года станут полковые тактические учения под руководством командующего гвардейской танковой армии генерал-майора Сергея Киселя.
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