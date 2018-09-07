В России всё-таки сделают сверхтяжёлый экранолёт

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на директора ТАНТК Юрия Грудинина, проект Бе-2500 в настоящее время находится в стадии эскизного проектирования. Предприятие работает над лётно-техническими характеристиками экранолёта и ведёт переговоры с потенциальными заказчиками, после чего будет приниматься решение по дальнейшей работе. Сверхтяжёлый транспортный экранолёт Бе-2500 планируется применять для перевозок коммерческих и специальных грузов на дальних маршрутах.

Концепция сверхтяжёлого гидросамолёта предусматривает выполнение полётов как над поверхностью океана в режиме экраноплана, так и в режиме самолёта на высоте. Разработчики считают, что Бе-2500 также станет идеальной платформой для доставки космических кораблей в верхние слои атмосферы экваториальной зоны Земли. Экранолёт также можно использовать для доставки десантных подразделений быстрого реагирования, проведения спасательных операций на море, а также в разведке и добыче полезных ископаемых в зоне шельфов и архипелагов.

Проектирование Бе-2500 велось с конца 1980-х годов и было прекращено в начале 2010-х. Проект предусматривал длину фюзеляжа около 115 метров, размах крыльев примерно 125 метров и взлётную массу порядка 2500 тонн. В режиме экраноплана аппарат мог бы передвигаться на скорости 450 км/ч, в режиме самолёта — 770 км/ч, при этом он должен быть способен перевозить грузы массой до 1000 тонн на расстояние до 16 тысяч километров.