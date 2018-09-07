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Glide Breaker: США показали, как хотят защититься от российского гиперзвукового оружия
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Glide Breaker: США показали, как хотят защититься от российского гиперзвукового оружия 

Naked-Science.ru 5 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
Гиперзвуковые летательные аппараты, скорость которых будет превышать 5 М, имеют все шансы в обозримой перспективе изменить стратегию военных действий. Быстрые и маневренные, они будут почти неуязвимы для перехвата и сделают современные комплексы противоракетной обороны практически бесполезными.
Гиперзвуковое оружие может выглядеть по-разному. Если говорить о стратегическом направлении, американские эксперты обеспокоены гиперзвуковым планирующим крылатым блоком российского комплекса «Авангард», новую информацию о котором недавно представили. В тактическом плане расстановку сил на море может изменить отечественный противокорабельный «Циркон», которым, в частности, хотят оснастить подводную лодку «Хаски». Кроме того, растет вероятность прямой угрозы для США со стороны Поднебесной, которая тоже вскоре намерена создать похожие комплексы.
Сейчас издание The War Zone заявило о старте разработки оборонно-исследовательским агентством DARPA нового комплекса перехвата гиперзвуковой оружия под названием Glide Breaker. Сообщается, что впервые организация продемонстрировала его на своем симпозиуме D60, организованном в честь 60-летия агентства в сентябре 2018 года. «Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — говорилось ранее в заявлении DARPA.
Glide Breaker / ©DARPA
Glide Breaker — не очень большой аппарат, использующий для уничтожения вражеских комплексов так называемый кинетический перехват. В этом случае подразумевается прямое попадание в цель. Концепции кинетического перехвата не предполагают выделенной боевой части, а поражение осуществляется исключительно при помощи кинетической энергии аппаратного отсека противоракеты. К сожалению, деталей будущей разработки DARPA не представило. Можно предположить, что с некоторыми подробностями агентство ознакомит нас позже.
Напомним, недавно российское Минобороны опубликовало видео испытания противоракеты, о которой, впрочем, ничего неизвестно. Ранее сообщалось, что Россия намерена провести комплексную модернизацию противоракет А-135, а также активно разрабатывает новый комплекс противоракетной обороны А-235 «Нудоль». Система уже прошла ряд испытаний.
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