Glide Breaker: США показали, как хотят защититься от российского гиперзвукового оружия

Гиперзвуковые летательные аппараты, скорость которых будет превышать 5 М, имеют все шансы в обозримой перспективе изменить стратегию военных действий. Быстрые и маневренные, они будут почти неуязвимы для перехвата и сделают современные комплексы противоракетной обороны практически бесполезными.

Гиперзвуковое оружие может выглядеть по-разному. Если говорить о стратегическом направлении, американские эксперты обеспокоены гиперзвуковым планирующим крылатым блоком российского комплекса «Авангард», новую информацию о котором недавно представили. В тактическом плане расстановку сил на море может изменить отечественный противокорабельный «Циркон», которым, в частности, хотят оснастить подводную лодку «Хаски». Кроме того, растет вероятность прямой угрозы для США со стороны Поднебесной, которая тоже вскоре намерена создать похожие комплексы.

Сейчас издание The War Zone заявило о старте разработки оборонно-исследовательским агентством DARPA нового комплекса перехвата гиперзвуковой оружия под названием Glide Breaker. Сообщается, что впервые организация продемонстрировала его на своем симпозиуме D60, организованном в честь 60-летия агентства в сентябре 2018 года. «Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз», — говорилось ранее в заявлении DARPA.

Glide Breaker / ©DARPA

Glide Breaker — не очень большой аппарат, использующий для уничтожения вражеских комплексов так называемый кинетический перехват. В этом случае подразумевается прямое попадание в цель. Концепции кинетического перехвата не предполагают выделенной боевой части, а поражение осуществляется исключительно при помощи кинетической энергии аппаратного отсека противоракеты. К сожалению, деталей будущей разработки DARPA не представило. Можно предположить, что с некоторыми подробностями агентство ознакомит нас позже.