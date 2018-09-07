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Иракцы остались довольны российскими танковозами КАМАЗ-65225
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Иракцы остались довольны российскими танковозами КАМАЗ-65225 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Отмечается, что они предназначены для переброски недавно полученных основных боевых танков Т-90С и боевых машин пехоты БМП-3.
Иракцы считают эти тягачи хорошим дополнением к имеющейся технике подобного предназначения.
КАМАЗ-65225 также активно применяются в частях и подразделениях Российской армии. В настоящее время ни одно важное мероприятие ни обходится без них. Будь то подготовка к военному Параду на Красной площади, танковый биатлон или учения разных масштабов. Эти тягачи с трейлерами перевозят как перспективные танки «Армата», так и броневетеранов Т-34-85.
Специальная гидравлическая лебедка дает возможность грузить на полуприцеп даже вышедшие из строя танки и бронемашины другого предназначения.
Масса полностью загруженного автопоезда достигает 82т. 400-сильный дизельный двигатель с турбонаддувом позволяет разгоняться по шоссе до 80 км/ч. Запас хода по топливу может достигать 1000 км.
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