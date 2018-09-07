Названы сроки презентации самолета МС-21 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что новый российский пассажирский самолет МС-21 будет готов к презентации через несколько месяцев.
«Он будет готов в конце этого года — начале следующего, и после этого будет уже тогда иметь смысл вести самолет на выставку уже с интерьером», — сказал Мантуров, передает ТАСС.
По словам Мантурова, решение показать самолет позже заявленного срока связано с тем, чтобы не отстранять МС-21 от проходящих сейчас испытаний.
«Приняли решение (показать самолет сразу с интерьером — прим. ВЗГЛЯД), с учетом того, что экстерьер самолета видели уже все, здесь ничего нового сейчас не продемонстрировать», — пояснил Мантуров.
Министр отметил, что на авиасалоне Airshow China-2018 в Китае будет продемонстрирован макет МС-21.
Глава корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вряд ли представит самолет МС-21 на авиасалоне в Чжухае в ноябре.
«Это сейчас для нас неактуально. Приоритетом для нас является презентация в России, в следующем году», — сказал Слюсарь, передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что ОАК ведет переговоры с Минобороны по определению облика и характеристик самолета вертикального взлета и посадки.
«Такая тема существует, сейчас интенсивно общаемся с Минобороны о том, какой самолет нужен, с какими характеристиками. Минобороны уточняет требования к этому самолету», — пояснил Слюсарь.
Он уточнил, что разработкой будут заниматься несколько предприятий внутри корпорации.
В апреле сообщалось, что МС-21-300 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии.
МС-21 предназначен для воздушных трасс протяженностью до 5,5 тыс. км во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Крейсерская скорость судна — 850 км/час. МС-21 может взлетать с аэродромов, расположенных на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.