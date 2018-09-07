Названы сроки презентации самолета МС-21

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что новый российский пассажирский самолет МС-21 будет готов к презентации через несколько месяцев.

«Он будет готов в конце этого года — начале следующего, и после этого будет уже тогда иметь смысл вести самолет на выставку уже с интерьером», — сказал Мантуров, передает ТАСС

По словам Мантурова, решение показать самолет позже заявленного срока связано с тем, чтобы не отстранять МС-21 от проходящих сейчас испытаний.

«Приняли решение (показать самолет сразу с интерьером — прим. ВЗГЛЯД), с учетом того, что экстерьер самолета видели уже все, здесь ничего нового сейчас не продемонстрировать», — пояснил Мантуров.

Министр отметил, что на авиасалоне Airshow China-2018 в Китае будет продемонстрирован макет МС-21.

«Это сейчас для нас неактуально. Приоритетом для нас является презентация в России, в следующем году», — сказал Слюсарь, передает РИА «Новости»

Также он сообщил, что ОАК ведет переговоры с Минобороны по определению облика и характеристик самолета вертикального взлета и посадки.

«Такая тема существует, сейчас интенсивно общаемся с Минобороны о том, какой самолет нужен, с какими характеристиками. Минобороны уточняет требования к этому самолету», — пояснил Слюсарь.

Он уточнил, что разработкой будут заниматься несколько предприятий внутри корпорации.

В апреле сообщалось, что МС-21-300 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года на авиасалоне в Юго-Восточной Азии.

МС-21 предназначен для воздушных трасс протяженностью до 5,5 тыс. км во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Крейсерская скорость судна — 850 км/час. МС-21 может взлетать с аэродромов, расположенных на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.