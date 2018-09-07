Ракетчики ЗВО отразили массированный ракетный удар на учениях

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» поразили свыше 15 воздушных целей.

Массированный ракетный удар отразили зенитчики Западного военного округа на учениях в Астраханской области . Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

«Военнослужащие в ходе боевого дежурства по противовоздушной обороне назначенных объектов поразили свыше 15 различных аэродинамических и баллистических целей», — говорится в сообщении.

Нанесение удара имитировалось сверхзвуковыми ракетами-мишенями со сложностью четыре цели в минуту. Мишени обозначали собой самолеты и крылатые ракеты условного противника.

Боевые стрельбы выполнялись в рамках полевого выхода подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа, который проходит на полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской областях и Республике Бурятия. Ракетные пуски проводились в дневное и ночное время.

В полевом выходе задействованы более 5 тысяч военнослужащих, до 400 единиц военной техники, включая зенитные ракетные системы С-300, зенитные ракетные комплексы «Тор», зенитные самоходные установки «Тунгуска» и «Шилка», а также зенитный ракетный комплекс «Оса».