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Ракетчики ЗВО отразили массированный ракетный удар на учениях
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Ракетчики ЗВО отразили массированный ракетный удар на учениях 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» поразили свыше 15 воздушных целей.
Массированный ракетный удар отразили зенитчики Западного военного округа на учениях в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.
«Военнослужащие в ходе боевого дежурства по противовоздушной обороне назначенных объектов поразили свыше 15 различных аэродинамических и баллистических целей», — говорится в сообщении.
Нанесение удара имитировалось сверхзвуковыми ракетами-мишенями со сложностью четыре цели в минуту. Мишени обозначали собой самолеты и крылатые ракеты условного противника.
Боевые стрельбы выполнялись в рамках полевого выхода подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа, который проходит на полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской областях и Республике Бурятия. Ракетные пуски проводились в дневное и ночное время.
В полевом выходе задействованы более 5 тысяч военнослужащих, до 400 единиц военной техники, включая зенитные ракетные системы С-300, зенитные ракетные комплексы «Тор», зенитные самоходные установки «Тунгуска» и «Шилка», а также зенитный ракетный комплекс «Оса».
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