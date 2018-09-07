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Антитеррористические учения закончились в Курской области
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Антитеррористические учения закончились в Курской области 

КурскТВ 6 часов назад
Фото: КурскТВ
В приграничной зоне в течение нескольких дней проходили практические занятия силовиков трёх областей. Помимо нашего региона, в нём принимали участие брянские и белгородские коллеги.
Легенда учений гласила, что по умыслу террористов, прибывших из-за границы, группа злодеев собиралась рассредоточиться по нашей земле и готовиться к терактам в городах. Перехвативший террористов отряд специального назначения должен был блокировать бандитов в лесу, а другая группа контролировала отход к реке.
Масштаб учений на этот раз превосходил параметры аналогичных, проведённых ранее. Кроме четырёх районов Курской области были задействованы брянские леса, где по легенде и скрывались террористы. Также проводилась учебная эвакуация населения десяти деревень и посёлков, для чего местные власти обеспечивали людей едой, психологами и медиками.
Параллельно отработал и парашютный десант, успешно высадившийся на крылатых устройствах и с вертолёта. Далее учения предполагали поджог бандитами лесного массива с целью запутать следы, но и здесь подключившиеся силы пожарно-спасательного отряда МЧС вовремя остановили распространение огня!
По итогам трехдневного процесса учений глава аппарата оперативного штаба Юрий Абросимов похвалил за хороший уровень взаимодействия структур, но поставил учениям удовлетворительную оценку.
Александр Сериков
Фото: sm-news.ru
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