Антитеррористические учения закончились в Курской области

В приграничной зоне в течение нескольких дней проходили практические занятия силовиков трёх областей. Помимо нашего региона, в нём принимали участие брянские и белгородские коллеги.

Легенда учений гласила, что по умыслу террористов, прибывших из-за границы, группа злодеев собиралась рассредоточиться по нашей земле и готовиться к терактам в городах. Перехвативший террористов отряд специального назначения должен был блокировать бандитов в лесу, а другая группа контролировала отход к реке.

Масштаб учений на этот раз превосходил параметры аналогичных, проведённых ранее. Кроме четырёх районов Курской области были задействованы брянские леса, где по легенде и скрывались террористы. Также проводилась учебная эвакуация населения десяти деревень и посёлков, для чего местные власти обеспечивали людей едой, психологами и медиками.

Параллельно отработал и парашютный десант, успешно высадившийся на крылатых устройствах и с вертолёта. Далее учения предполагали поджог бандитами лесного массива с целью запутать следы, но и здесь подключившиеся силы пожарно-спасательного отряда МЧС вовремя остановили распространение огня!

По итогам трехдневного процесса учений глава аппарата оперативного штаба Юрий Абросимов похвалил за хороший уровень взаимодействия структур, но поставил учениям удовлетворительную оценку.

Фото: sm-news.ru